Кредит в Cash To You

МФО “Cash To You” предлагает всем желающим оформить кредит на любые нужды. От покупки бытовой техники, до погашения другого займа.

Для клиентов также действует специальная акция. По промокоду можно оформить от 1 до 3 дней без процентов. Такие условия доступны для займов сроком 3-5 дней.

Ставки и условия по займам в CashToYou

Сумма ₽2-30 тыс Срок 6-60 дн. Ставка 1% Залог не нужен Вид залога — Пролонгация да Отсрочка нет Неустойка 20% годовых на оставшуюся задолженность начисляется в виде штрафа в период начисления процентов. В остальной период начисляется по 0,1%/день. Преимущества предложения Для оформления нужны минимальные документы — паспорт. Никаких справок и поручителей. Средства можно использовать для разных целей Тип платежей Регулярные

Чтобы увеличить сумму займа на ₽10 тыс, оформление заявки нужно провести через ГосУслуги.

Выдача займа в Кеш Ту Ю

Срок рассмотрения заявок до получаса Способы заключения договора Онлайн Выдача денег Деньги могут быть переведены на счёт или на карточку заемщика

Требования при предоставлении кредита в КешТуЮ

Возраст до 80 Гражданство РФ Телефон получателя кредита обязательно Постоянная регистрация да Подтверждение платежеспособности не обязательно Требуемые документы Только паспорт

Общие сведения о компании “Cash To You”

Полное название компании: ООО Микрофинансовая компания «Кангария».

Год открытия: 2019.

Руководство: Гендиректор Влада Колодько.

Деятельность компании: Услуги по микрокредитованию населения. Заявки оформляются онлайн. Компания работает как бренд “Cash To You”.

Регистрационный номер: 1904067009295.