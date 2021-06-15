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Cash To You (Кеш Ту Ю)

CashToYou

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    Кредит в Cash To You

    МФО “Cash To You” предлагает всем желающим оформить кредит на любые нужды. От покупки бытовой техники, до погашения другого займа.

    Для клиентов также действует специальная акция. По промокоду можно оформить от 1 до 3 дней без процентов. Такие условия доступны для займов сроком 3-5 дней.

    Ставки и условия по займам в CashToYou

    Сумма₽2-30 тыс
    Срок6-60 дн.
    Ставка1%
    Залогне нужен
    Вид залога
    Пролонгацияда
    Отсрочканет
    Неустойка20% годовых на оставшуюся задолженность начисляется в виде штрафа в период начисления процентов. В остальной период начисляется по 0,1%/день.
    Преимущества предложенияДля оформления нужны минимальные документы — паспорт. Никаких справок и поручителей. Средства можно использовать для разных целей
    Тип платежейРегулярные

     

    Чтобы увеличить сумму займа на ₽10 тыс, оформление заявки нужно провести через ГосУслуги.

    Выдача займа в Кеш Ту Ю

    Срок рассмотрения заявокдо получаса
    Способы заключения договораОнлайн
    Выдача денегДеньги могут быть переведены на счёт или на карточку заемщика

    Требования при предоставлении кредита в КешТуЮ

    Возрастдо 80
    ГражданствоРФ
    Телефон получателя кредитаобязательно
    Постоянная регистрацияда
    Подтверждение платежеспособностине обязательно
    Требуемые документыТолько паспорт

    Человек вынимающий кредитную карту, на которую взял кредит в виде займа CashToYou (Кеш Ту Ю. CashToYou (КешТуЮ)

    Общие сведения о компании “Cash To You”

    • Полное название компании: ООО Микрофинансовая компания «Кангария».
    • Год открытия: 2019.
    • Руководство: Гендиректор Влада Колодько.
    • Деятельность компании: Услуги по микрокредитованию населения. Заявки оформляются онлайн. Компания работает как бренд “Cash To You”.
    • Регистрационный номер: 1904067009295.
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